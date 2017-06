Verhaegh en Gouweleeuw zien 'voorbeeld' vertrekken

Altintop speelde de afgelopen vier jaar voor de club waarvoor ook Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw uitkomen. Hij was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging en wil plaatsmaken voor aanstormende talenten.

Jammer

Manager Stefan Reuter probeerde Altintop vergeefs op andere gedachten te brengen. "We vinden het jammer dat hij vertrekt. Hij was op en buiten het veld een voorbeeld voor velen."

Altintop werd geboren in de Duitse stad Gelsenkirchen, maar speelde voor de Turkse nationale ploeg. Hij debuteerde in het betaalde voetbal bij Wattenscheid 09 en speelde later voor 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Frankfurt en Trabzonspor.