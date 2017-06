FIFA in het nauw door geheim rapport

Het boekwerk zou bewijzen bevatten voor corruptie bij het toewijzingsproces, dat eind 2010 resulteerde in de keuze van het toenmalige FIFA-bestuur voor Rusland en Qatar.

Van het Garcia-rapport zijn volgens de BBC een aantal kopieën gemaakt, voorzien van een watermerk en de naam van de ontvanger. Bild beweert nu over een exemplaar te beschikken. De Duitse krant kondigde maandag aan de komende tijd met diverse onthullingen te komen.

Er staat volgens het Duitse persbureau DPA onder meer in dat de 10-jarige dochter van een hoge FIFA-functionaris een bedrag van liefst 2 miljoen dollar op haar rekening had gekregen en dat drie stemgerechtigde leden van het FIFA-bestuur op kosten van de voetbalbond van Qatar met een privévliegtuig naar een feestje in Rio de Janeiro zijn gevlogen. Ook zou een FIFA-lid een e-mail hebben gestuurd naar de bobo's uit Qatar, waarin hij ze feliciteerde met het binnenhalen van het WK én hen bedankte voor de 700.000 euro die ze hadden overgemaakt.

De Amerikaanse jurist Garcia leverde in september 2014 zijn rapport in bij de FIFA. Het uitvoerend comité onder leiding van voorzitter Sepp Blatter wilde de resultaten om juridische redenen niet openbaar maken en kwam alleen met een samenvatting naar buiten. De FIFA zag in het onderzoeksrapport geen aanleiding om de toewijzing van de WK's over te doen. Garcia kon zich niet vinden in de conclusies die de FIFA op basis van zijn rapport trok en legde zijn functie als hoofdonderzoeker van de bond in december 2014 neer.

Onder grote druk van buitenaf besloot de FIFA enkele dagen later alsnog groen licht te geven voor publicatie van het rapport, maar wel pas als het onderzoek naar een aantal verdachte personen zou zijn afgerond. Dat is nog altijd niet gebeurd.