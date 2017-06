Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Feyenoord en Roma bijna rond over Karsdorp'

59 min geleden

Feyenoord en AS Roma zijn zo goed als rond over de transfer van Rick Karsdorp. Volgens Italiaanse media ondergaat de rechtsback van de Rotterdammers dinsdag de medische keuring in Rome en hangt de deal alleen nog op details.