De Koninklijke Nederlandsche Wielrenunie (KNWU), fietsenleverancier KOGA en de TU Delft zijn een speciale samenwerking aangegaan. "Het wordt een lichtgewicht en aerodynamische fiets die rekening houdt met de individuele verschillen tussen renners", zo wordt uitgelegd in een verklaring. Logischerwijs is het doel snellere tijden.

De wielrenners hebben een flinke vinger in de pap bij het project. Eerder was dat ook al het geval toen KOGA in samenwerking met Theo Bos een nieuwe fiets produceerde voor de Spelen in Beijing in 2008.

“Super inspirerend om samen met engineers en designers te kunnen werken aan de optimale fiets”, aldus baansprinter Jeffrey Hoogland, die in 2015 drie keer goud pakte op het EK, maar op de Spelen in Rio naast eremetaal greep op de onderdelen sprint en teamsprint. In aanloop naar de Olympiade in Brazilië klaagden de baanwielrenners al steen en been over het verouderde materiaal.