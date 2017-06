De voetballer van Borussia Dortmund heeft nog te veel last van een blessure aan de enkel en bleef bij de afsluitende training langs de kant. Hij raakte in het tweede groepsduel met Rusland geblesseerd.

Achter de naam van Bernardo Silva staat eveneens een vraagteken. Hij trainde dinsdag wel, maar kon niet voluit gaan. Ook Silva ondervindt hinder van een enkel.

Tegenstander Chili kan over alle aanwezige 23 spelers beschikken. "Een meevaller waar we blij mee zijn'', aldus coach Juan Antonio Pizzi. Verdediger Gary Medel is hersteld van de spierblessure die hij in het tweede duel opliep en waardoor hij in het laatste groepsduel met Australië ontbrak. Ook doelman Claudio Bravo, die ietwat aangeslagen was, is weer volledig fit.

De andere halve finale gaat donderdag tussen Duitsland en Mexico.