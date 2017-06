FOTO Tennisbabe Wozniacki weer uit de kleren voor tijdschrift

De 26-jarige Wozniacki, die eerder al uit de kleren ging voor Sports Illustrated en ook via sociale media pikantie kiekjes van haar vakantie deelt, laat via sociale media weten 'trots en opgewonden' te zijn: "Het maakt niet uit wat mensen denken. Ik doe er alles aan om de beste atleet te zijn die ik kan zijn. Toen ik jonger was, was ik onzeker, omdat ik meer spieren had dan de modellen of de slanke meisjes op straat. Maar nu hou ik echt van mijn lichaam en de kracht die ik heb. Ik heb buikspieren, billen en benen en die heb ik nodig."

Caroline Wozniacki op de cover van ESPN. Foto: twitter Caroline Wozniacki

Wozniacki, zeven jaar geleden nummer één van de wereld, staat momenteel zesde en is in voorbereiding op Wimbledon. In Londen kwam de Deense nooit verder dan de vierde ronde.

Ook het Amerikaanse vrouwenhockeyteam verschijnt in het blad, net als onder meer basketballer Isaiah Thomas.