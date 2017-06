premium

Positief geteste Tour-renner Cardoso ontkent alles

59 min geleden

"Ik geloof in een schone sport en heb me altijd als een schone atleet gedragen", reageert Trek-Segafredo-renner André Cardoso op het nieuws van zijn positieve dopingtest in aanloop naar de Tour de France. "Ik realiseer me dat er hierdoor een donkere wolk boven mij, mijn sport, mijn team, mijn ploeggenoten en de staf hangt."