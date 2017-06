Duitsland -21 na spektakel naar EK-finale: 'Ik had het niet eens door'

Duitsland kwam na een 0-1 voorsprong in de tweede helft met 2-1 achter. Felix Platte tekende na 70 minuten spelen voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij en dus moesten er strafschoppen komen.

Bij een 4-3 voorsprong van Duitsland in de strafschoppenserie moest Nathan Redmond scoren om Engeland in de wedstrijd te houden. Doelman Julian Pollersbeck, die een briefje met tips in zijn sok had zitten, stopte de inzet van de middenvelder van Southampton echter. Waar zijn ploeggenoten in de middencirkel opsprongen om juichend richting hun keeper te rennen, bleef die zelf opmerkelijk kalm.

"Ik had helemaal niet door dat het afgelopen was", aldus Pollersbeck. "Ik zat zo in mijn eigen film."

Duitsland staat in de finale tegenover Spanje, dat met 3-1 te sterk was voor Italië. Saul Niguez (Atletico Madrid) tekende voor alle Spaanse treffers.