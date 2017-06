PSV’er Jetro Willems staat bovenaan de lijst bij AS Roma voor de positie van linksback, als Mario Rui wordt verkocht aan Napoli, dat serieuze interesse heeft getoond in de Portugees. Willems is als 22-voudig international een stuk goedkoper dan drievoudig international Karsdorp en slechts één jaar ouder.

Omdat Willems nog maar één jaar onder contract staat bij PSV, is hij door de werkgever van Kevin Strootman voor een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro op te halen in Eindhoven. Niet alleen de Italiaanse nummer 2 van het afgelopen seizoen heeft interesse in Willems.

Ook Galatasaray en clubs uit Frankrijk en Engeland volgen de ontwikkelingen rond de linksachter met veel interesse.

Spanje of Engeland

Als de transfercarrousel op zijn positie gaat draaien, is hij bij meerdere clubs in beeld als nummer 1 of 2 op het kandidatenlijstje. Willems kon vorig seizoen een contract tekenen bij AS Monaco, maar besloot te wachten op een aanbieding uit zijn droomcompetities Spanje of Engeland. Hij heeft nog altijd de wens om daar te voetballen, maar houdt in deze fase van de transferwindow alle opties open.