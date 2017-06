Gilissen: 'Nooit vergeten dat jij dat jochie was'

De benodigde eindscriptie ging over het maatschappelijke beleid van betaald voetbalorganisaties (BVO’s) en sloot perfect aan bij zijn passie voetbal én de maatschappelijke projecten van NAC. „De club brengt niet alleen het voetbal naar de wijken toe, maar helpt ook mensen met een achterstand te integreren in het bedrijfsleven, doet veel op scholen en brengt bezoeken aan ziekenhuizen. Ik gaf aan dat ik het liefst gekoppeld werd aan één specifiek plan waar ik me helemaal voor kon inzetten. Ik werd ambassadeur van het Project NOAD in de klas, vernoemd naar het ’Nooit Opgeven Altijd Doorzetten’ motto van NAC. Hierbij kon ik jongeren aansporen vooral hun opleiding af te maken.”

Foto: Telesport

Zijn enthousiaste betrokkenheid bij NOAD was in 2012 reden hem uit te roepen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie, een initiatief van de VriendenLoterij en de Eredivisie. Voor Gilissen een grote eer, maar tegelijkertijd vindt hij zijn inzet normaal. „Als voetballer mag je niet vergeten dat ook jij ooit dat jochie was dat droomde over profvoetbal. Als jij in de gelukkige omstandigheid verkeert om jouw droom waar te kunnen maken, is het maar een kleine moeite je in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Dat mag nooit teveel gevraagd zijn.”

De helft van bij de uitverkiezing behorende geldprijs van € 50.000 schonk Tim aan zijn oude amateurclub Sportclub Enschede, waar hij zorgde voor de aanleg van een kunstgrasveld en enkele trainingscursussen financierde. De andere helft ging naar de studiebegeleiding van de jeugdopleiding van NAC. „De studiebegeleiders zijn de spil tussen de leerlingen, school, ouders en trainers. In examenperiodes informeren zij de omgeving zodat de trainingsintensiviteit aangepast kan worden, en ze regelen bijvoorbeeld vrij van school voor trainingskampen. Het grappige is dat ik nu in mijn huidige functie nog steeds betrokken ben bij de studiebegeleiding, en dus zelf zie hoe goed het geld terecht is gekomen.”