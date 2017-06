De Nijmegenaren, die afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerden, waren op zoek naar een vervanger van de vertrokken Bart van Ingen.

"Ik was direct onder de indruk van de mensen met wie ik sprak. De bevlogen- en betrokkenheid bij N.E.C. spreekt mij enorm aan. De degradatie is hard aan gekomen en zorgt voor een grote uitdaging. Die wil ik aangaan met al die mensen die N.E.C. een warm hart toedragen, intern en extern. De weg terug zal niet zonder tegenslag gaan, maar daar worden we sterker van", aldus Van Schaik.



"Dit is een grote club met een enorme historie en veel potentie. Mijn voorganger Bart van Ingen heeft de organisatie neergezet. We gaan het bestaande fundament verstevigen zodat we straks weer een stabiele eredivisieclub kunnen worden die herkenbaar is voor iedereen, waar de supporters en de regio trots op kunnen zijn."



Van Schaik is nog tot 1 juli werkzaam bij FC Utrecht, waar hij in september 2011 begon. In de winterstop kondigde hij zijn afscheid al aan.

"We hebben grote stappen gemaakt en veel bereikt, waar ik mede verantwoordelijk voor ben. Maar andere doelen zijn nog niet bereikt, ook daar lag een verantwoordelijkheid van mij. Dat heb ik geëvalueerd voor mezelf en dat heeft tot deze conclusie geleid", aldus Van Schaik in januari.

FC Utrecht stelde na de bekendmaking van zijn vertrek trots dat de club onder Van Schaik 'weer kleur heeft gekregen'. "En dat mede door het aantrekken van hoofdtrainer Erik ten Hag, de ontwikkeling van de jeugdacademie en investeringen in de selectie. Er staat weer een spelersgroep, die de ambitie mag hebben structureel in de subtop te spelen."