KNVB-baas in het nauw

Om ze enigszins te kalmeren stuurde Van der Zee de verzamelde amateurclubs een brief waarin weliswaar werd gesteld dat er een compromismodel ligt voor extra instroom van beloftenteams, maar dat daarover nog geen besluit is genomen door de besturen van amateur- en betaald voetbal. Achter de schermen is gisteren bij de KNVB koortsachtig overleg gevoerd om grotendeels aan de bezwaren van de amateurclubs tegemoet te komen.

Jan Dirk van der Zee (r.) heeft zich als KNVB-voorzitter niet populair gemaakt in de amateurvoetbalwereld. Foto: ANP

Vandaag zal tijdens een bijeenkomst in Zeist met clubs uit de Tweede en Derde Divisie, Hoofdklasse en de KNVB blijken of Van der Zee zijn achterban nog in de hand heeft, of dat ze hem en de voetbalbond de oorlog verklaren omdat hij zijn oren toch teveel naar het profvoetbal laat hangen.

Intussen heeft de KNVB na alle communicatieblunders van onder meer de directeuren Jean Paul Decossaux, Hans van Breukelen en Jan Dirk van der Zee tijdelijk een communicatie-adviseur in de hand genomen voor de directie. Het gaat om Frank Haagsman. Als ’reputation manager – ready for a new challenge’, zoals zijn Linkedin-pagina vermeld, moet hij gaan werken aan het imago van de bond en de KNVB-directie.