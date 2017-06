Jean Todt, de voorzitter van de FIA, zou overwegen om de Ferrari-coureur voor de tuchtcommissie van de internationale autosportbond te laten verschijnen. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. De Duitser zou dan voor één race geschorst kunnen worden. Een definitief besluit wordt later deze week verwacht.

Vettel (vierde) kwam in Bakoe voor de tweede keer in een jaar tijd in opspraak. De WK-leider knalde zijn bolide rücksichtslos tegen die van Hamilton (vijfde) nadat de twee contact hadden gemaakt na een brake-test van de Brit van Mercedes. Vettel kreeg als straf een tien seconde stop-and-go-penalty.

GP Mexico

Vorig seizoen, tijden de GP van Mexico, werd de viervoudig wereldkampioen ook al eens op de vingers getikt door de FIA. Destijds omdat hij grof taalgebruik had gebruikt richting Max Verstappen en wedstrijdleider Charlie Whiting.

De Duitser en de Nederlander waren in de slotfase van de Mexicaanse GP in een verhit duel om de derde plaats verwikkeld toen Verstappen even van de baan raakte. De Nederlander gaf zijn positie echter niet op aan Vettel, die vervolgens een inhaalpoging van Daniel Ricciardo te verwerken kreeg. De Ferrari-coureur, die ondertussen over de boordradio aan het schelden en het tieren was, bleef de Australische Red Bull-coureur voor, maar deed dat door middel van een gevaarlijke uitwijkactie. Na de race werd zowel Verstappen als Vettel bestraft, waardoor Ricciardo alsnog derde werd.