Lemoine strandt in kwalificaties Wimbledon

De 23-jarige Chinese is als vierde geplaatst in het kwalificatietoernooi van het grand slam. Ze pakte met een break de eerste set. Op 3-3 in de tweede set verloor Lemoine opnieuw haar servicebeurt. Ze knokte zich nog terug tot 5-5, maar leverde prompt haar eigen servicebeurt weer in. Zhu liet die voorsprong niet meer ontglippen.