'Ten Dam mag zijn gang gaan in bergen'

23 min geleden ANP

Wielerploeg Sunweb mikt in de Tour de France op ritzeges. Dat zei Arthur van Dongen, een van de ploegleiders, woensdag bij de presentatie van het team in de Giant-shop van Düsseldorf. De beoogde klassementsman Warren Barguil liep bij een val in de Ronde van Romandië een breukje in zijn bekken op. ,,Toen was al duidelijk dat de voorbereiding te kort zou zijn om een rol in het klassement te spelen'', aldus Van Dongen, die aan zijn eerste Tour begint.