Telesport Sinkeldam: 'Heel belangrijke filosofie achter kampioenstrui'

53 min geleden

Telesport sprak met Nederlands wielerkampioen Ramon Sinkeldam over de commotie die is ontstaan over zijn kampioenstrui. Op verzoek van zijn ploeg Sunweb is gekozen voor een rood-wit-blauwe strook met een Nederlandse leeuw op het teamtenue.