'Wielerpeloton rijdt nagenoeg dopingvrij rond'

Martin reageerde op het dopinggeval van de Portugees André Cardoso, die dinsdag positief is bevonden op epo en door zijn ploeg Trek uit de Tourselectie is verwijderd.

De renner van Katoesja, bijgenaamd 'Der Panzerwagen', ziet bewijs van zijn stelling in het feit dat de Ronde van Frankrijk voor het eerst sinds 1987 (Berlijn) weer in Duitsland start. ,,Dat is een erkenning voor de geloofwaardigheid van de nieuwe Duitse wielergeneratie. Toen ik in 2008 prof werd, lag de wielersport in de goot. De mensen zagen de renners als dopingzondaars. Jaar na jaar hebben we vertrouwen teruggewonnen.''