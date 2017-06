Officieel: AS Roma presenteert Karsdorp

De drievoudig international wordt bij AS Roma teamgenoot van Kevin Strootman, die eind mei tot medio 2022 bijtekende in Rome. AS Roma eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie A en speelt daardoor komend seizoen in de Champions League, evenals Feyenoord. AS Roma nam eerder deze maand al de Mexicaanse verdediger Héctor Moreno van PSV over.

Karsdorp is opgeleid door Feyenoord. Hij maakte in augustus 2014 onder toenmalig trainer Fred Rutten zijn debuut in het eerste elftal. Zijn contract in De Kuip liep nog door tot medio 2021.

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord had lovende woorden voor Karsdorp: "Rick heeft het uitstekend gedaan bij Feyenoord. Hij heeft zich als zelf opgeleide speler ontwikkeld tot een vaste waarde in het eerste elftal en een belangrijke rol vervuld in het winnen van de beker en de landstitel. Bovendien heeft die ontwikkeling hem gemaakt tot Oranje-international."

"We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden", vervolgt Van Geel. ‘Voor Rick is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes."