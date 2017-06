Armstrong: ’Fuck ASO!’

Armstrong, wiens zeven Tour-overwinningen om die reden werden afgenomen, uitte via Twitter zijn ongenoegen over vooral de in zijn ogen willekeur van organisatie ASO.

’Wel het tapijt uitrollen voor Jalabert, Virenque, Hinault (en vele anderen) en Jan niet uitnodigen? Pfft. Fuck ASO!’, luidde de ongezouten mening van de Texaan.

Rolling out the red carpet for the likes of Jalabert, Virenque, Hinault (and many others) yet not inviting Jan? Pfft. Fuck ASO! https://t.co/ModUa6297c