Honger van Froome nog lang niet gestild

"Met een goede zege naar de Tour gaan is altijd goed voor de moraal. Maar ik put mijn vertrouwen uit mijn vorige drie Tourzeges en aan hoe ik me op dit moment voel", vertelde Froome woensdag, nadat hij met drie uur vertraging vanuit Nice naar Duitsland was gevlogen.

27 koersdagen

Froome, die op het punt staat zijn contract bij Sky te verlengen tot en met 2021, heeft slechts 27 koersdagen achter zijn naam. "De Dauphiné had ik echt nodig, maar met deze opbouw voel ik me fris, frisser dan ooit wellicht."

Het betekent ook dat hij normaal gesproken voor de dubbel Tour-Vuelta gaat. "Mijn honger is nog lang niet gestild. Voor een vierde Tourzege gaan is een enorme uitdaging."

