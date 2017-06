Takewondoka kan geluk niet op: 'Wauw, een medaille'

Na een bye in de eerste ronde boekte Oogink woensdag overtuigende zeges op Cecilia Castro (12-4), Zahra Pouresmaïl (15-2) en Iva Rados (20-10). Dat gebeurde onder toeziend oog van IOC-lid Camiel Eurlings. Dat Oogink op de WK in de prijzen valt, mag een verrassing heten. De Nederlandse heeft een turbulent half jaar achter de rug. Omdat ze in december haar voorste kruisband inscheurde, moest ze vlak voor de jaarwisseling onder het mes. Een relatief vlotte revalidatie volgde, al ging ze woensdag zonder enig wedstrijdritme van start.

Vertrouwd

Haar knie was echter niet de enige onzekere factor in de aanloop naar de mondiale titelstrijd. Om een fulltime topsportprogramma te draaien - een eis van NOC*NSF - liet Oogink eerder dit jaar haar vertrouwde trainingslocatie in Almelo achter zich. Oogink is uitgeweken naar België, waar ze zich heeft aangesloten bij de Vlaamse selectie. Onder de vleugels van de Belgische topcoach Karim Dighou trainde ze de afgelopen maanden in Antwerpen op een hoog niveau.

"In het begin was het wennen en de trainingen waren zwaar. Alle andere atleten hadden al een voorseizoen gedraaid, terwijl ik door mijn knieblessure pas in april de taekwondotraining kon hervatten. Maar elke week ging het een stukje beter”, aldus Oogink. "Dat ik nu in de halve finale sta, is ongelooflijk. Een betere terugkeer op de mat had ik me niet kunnen wensen.”

Overtreffen

Of Oogink, die vorig jaar op de Olympische Spelen in de kwartfinale werd uitgeschakeld, met goud, zilver of brons huiswaarts keert, moet blijken. In 2007 (brons voor Dennis Bekkers, Tommy Mollet en Rafik Zohri) veroverde Nederland voor het laatst een medaille op de WK taekwondo. De laatste podiumplaats van een Oranjevrouw dateert zelfs van 1999, toen Mirjam Muskens een zilveren plak pakte. Oogink doet er alles aan om die prestatie te overtreffen.