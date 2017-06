Dat melden bronnen rondom Roda JC. Van Leer wordt in Amsterdam de opvolger van Diederik Boer, die teruggekeerd is naar PEC Zwolle.

Indruk

Van Leer maakte zeven jaar deel uit van de jeugdopleiding van PSV, maar schopte het in Eindhoven nooit tot het eerste elftal. In totaal speelde hij veertien wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League. Afgelopen seizoen maakte hij indruk op de Ajax-leiding en had hij met zijn goede prestaties een groot aandeel in de handhaving van Roda JC in de Eredivisie.

Na het gesprek met keeperstrainer Carlo l'Ami en de nieuwe trainer Marcel Keizer in de Amsterdam ArenA (maandag) wist de doelman zeker dat hij naar Amsterdam wilde. Een persoonlijk akkoord was vervolgens snel bereikt en woensdagavond bereikte Ajax met de club uit Kerkrade overeenstemming over de (gelimiteerde) transfersom van Van Leer. Met de deal zou een bedrag van ongeveer 700.000 euro gemoeid zijn.

Trainingskamp

Van Leer kan donderdag direct aansluiten als Ajax met een aantal testen op De Toekomst de training hervat. Maandag 3 juli vertrekt de selectie van de Amsterdammers naar het Oostenrijkse Zillertal voor een trainingskamp.