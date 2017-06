Bolt heeft geen haast in Ostrava

De Cubaan Yunier Perez eindigde als tweede (10,09) en de Turk Jak Ali Harvey kwam als derde over de finish (10,26). De Nederlander Giovanni Codrington werd achtste en laatste met een tijd van 10,51.

Afscheidstournee

Bolt, achtvoudig olympisch kampioen, is bezig aan zijn afscheidstournee. De WK in augustus in Londen zijn het sluitstuk van zijn schitterende carrière, die ook elf wereldtitels omvat en de wereldrecords op 100 (9,58) en 200 meter (19,19).

De optredens van Bolt zijn schaars deze zomer. De race in Ostrava was pas zijn tweede wedstrijd na zijn eerste optreden eerder deze maand op zijn geboortegrond in Kingston (10,03).