Arturo Vidal, Charles Aranguiz en Alexis Sanchez schoten de eerste drie strafschoppen voor Chili onberispelijk raak, terwijl Bravo de inzetten van Ricardo Quaresma, Joao Moutinho en Nani uit de hoek ranselde. Zondag spelen de Chilenen de finale tegen Duitsland of Mexico, die donderdag de tweede halve finale afwerken.

Knappe steekpass

De eerste levensgrote kans van het duel was na zeven minuten voor André Silva. De Portugees kon een scherpe voorzet van Cristiano Ronaldo bij de tweede paal niet binnenlopen, omdat Bravo goed uit kwam. Even eerder was Eduardo Vargas al gevaarlijk opgedoken voor het doel van Portugal, maar de Chileen werd gestuit door Rui Patricio. Had Vargas de knappe steekpass van Sanchez wél verzilverd, dan zou de goal wegens buitenspel waarschijnlijk niet zijn toegekend.

Foto: AP

Aranguiz was namens de Chilenen na een klein half uur ook dicht bij de openingsgoal, maar de kopbal van de middenvelder zeilde net voor het doel van Patricio langs. Tien minuten na rust liet ook Vidal zich met zijn hoofd gelden, maar de middenvelder van Bayern München mikte te hoog, waar hij in het groepsduel met Kameroen nog koppend trefzeker was.

Arturo Vidal geeft Cristiano Ronaldo geen meter ruimte. Foto: AP

Halve omhaal

Niet lang daarna knetterde het kort na elkaar voor beide doelen. Eerst ranselde Patricio een halve omhaal van Vargas uit het doel vandaan, terwijl nog geen minuut later Bravo handelend moest optreden bij een pegel van Ronaldo. Na ruim een uur zeilde een afstandsschot van Vidal rakelings over, en kort voor tijd slaagde ook Ronaldo er niet in de eerste goal van de wedstrijd te noteren. Een voorzet van Cedric werd door de ster van Real Madrid niet ver naast gekopt.

De eerste kans in de verlenging was voor Sanchez. De vedette van Arsenal leek in de 95e minuut dan eindelijk de score te openen, maar zijn kopbal uit een afdraaiende voorzet van Mauricio Isla draaide net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Historisch moment

Vier minuten voor het verstrijken van de verlenging kende het duel door de beslissing van van de Portugese coach Fernando Santos nog een historisch moment. De trainer bracht Gelson Martins binnen de lijnen voor André Gomes, en zorgde daarmee voor een primeur. Voor het eerst in een officiële wedstrijd werd er gebruik gemaakt van een vierde wissel, toegestaan bij de noodzakelijk geworden verlenging.

En na die vierde Portugese wissel leek Chili het duel alsnog naar zich toe te trekken. Vidal rekende zich na een vlammend schot al rijk, maar de bal spatte uiteen op de paal. Martin Rodriguez leek daarna de rebound binnen te werken, maar de inzet van invaller belandde op de lat boven Patricio.

Grote held

In de strafschoppenreeks ontpopte Bravo zich vervolgens tot grote held. Ronaldo, die waarschijnlijk de laatste Portugese strafschop voor zijn rekening zou nemen, kwam daar door zijn falende teamgenoten niet eens meer aan toe.