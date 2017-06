'Van Niekerk kan de nieuwe Bolt worden'

"Ik denk dat Van Niekerk de nieuwe Bolt kan worden", zegt Bonevacia, die op de 300 meter een tijd van 32,25 liet noteren. Daarmee werd hij zevende op de afstand waarop wereldrecords niet officieel worden vastgelegd. De Zuid-Afrikaan Van Niekerk liep de snelste race over 300 meter ooit. De olympisch kampioen op de 400 meter eindigde op de incourante afstand in een tijd van 30,81. Daarmee was hij een fractie sneller dan de Amerikaan Michael Johnson, die zeventien jaar geleden op 30,85 uitkwam.

Fantastisch

"Het was fantastisch om tegen Wayde te lopen", aldus Bonevacia. "Hij is een goede jongen en ik denk dat hij ook het wereldrecord van Bolt op de 200 meter (19.19s, red.) kan verbreken.” Over zijn eigen prestatie was Bonevacia redelijk te spreken. "Ik voelde me goed tijdens mijn race, maar ik denk dat ik nog sneller kan, mijn start was niet zo goed.”

Droom

Voor Codrington kwam er op de 100 meter geen droom uit om te sparren met Bolt. "Maar het is natuurlijk wel ontzettend gaaf om tegen zo iemand te lopen. Met mij zelf ging het niet heel best. Ik was in het blok aan het slapen of zo, want ik was traag weg. Iets wat juist de laatste tijd mijn sterke punt is. Nu kwam ik pas vanaf het midden tot het eind hard opzetten. Ik had ook niet gedacht laatste te worden.” Codrington finishte in 10,51, waar Bolt 'slechts' 10,06 seconden nodig had.