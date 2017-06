Ajacied op avontuur: 'Reading is supergaaf'

"Maar bij Reading ben ik honderd procent zeker dat ik bij het eerste word betrokken en heb ik een grote kans te gaan spelen”, aldus Clement die bij de club van Stam en sportdirecteur Brian Tevreden als een vorst is onthaald. "Het was echt supergaaf. De mensen zijn zo gastvrij en vriendelijk.”

Clement beseft dat het wordt omschakelen van het verzorgde voetbal bij Ajax naar het spierballenvoetbal in de Engelse Championship. "Vooral omdat de Ajax-stijl vanaf mijn tiende in mijn systeem zit. In de gesprekken met Jaap bleek echter dat hij denkt dat ik dat spelletje aankan en dat hij veel potentie ziet. Ja, het klopt dat ik in Jong Ajax onder hem ook als rechtsback heb gespeeld, maar ik ben gehaald als aanvallende middenvelder of buitenspeler”, aldus de oud-speler van Koninklijke HFC.

"De jongens”, antwoordt hij op de vraag wat hij het meeste gaat missen bij Ajax. "Vooral Jairo Riedewald, die me vanaf dag één bij de hand heeft genomen, maar ook de spelers waar ik de laatste tijd veel mee optrok: Frenkie de Jong, Appie Nouri, Terry Lartey en Damil Dankerlui.”