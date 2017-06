Vitesse ontstemd: 'Op eigen feest figurant'

"Om het nog pijnlijker te maken heeft de lokale driehoek in Rotterdam (burgemeester, politie, officier van justitie) onze supporters een verplichte buscombi opgelegd. Zelfs als we met Vitesse op bezoek gaan bij Feyenoord voor de competitie hebben onze fans die verplichting niet.”

Veredelde oefenpartner

De Wit benadrukt dat de Johan Cruijff Schaal een prijs is waar twee winnaars – kampioen en bekerwinnaar – om moeten strijden en beide clubs daarbij gelijkwaardig worden behandeld. De KNVB heeft toegestaan om deze randvoorwaarde te schrappen door de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal toe te kennen aan de landskampioen. "Omdat de Amsterdam ArenA niet ieder jaar was uitverkocht voor die wedstrijd. Maar je moet niet willen dat wij als bekerwinnaar – de eerste prijs van Vitesse in 125 jaar – als een veredelde oefenpartner van Feyenoord opdraven.”

Het zit De Wit bijzonder hoog, vooral ook omdat hij zelfs via de lokale Rotterdamse driehoek en Feyenoord-directeur Eric Gudde, tussenkomst van waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem en bemiddeling van de KNVB geen poot aan de grond kreeg. "Omdat de KNVB Feyenoord heeft aangewezen als organisator van de Johan Cruijff Schaal benadert Rotterdam de wedstrijd als een competitieduel. En aangezien de wedstrijd pas in april is aangemeld bij de gemeente en 5 augustus in de vakantieperiode valt, heeft de politie van Rotterdam met onderbezetting te maken en vandaar de buscombi.”

Slecht bestuur

De Wit was trouwens betrokken bij het opstellen van het nieuwe concept door de KNVB voor de Johan Cruijff Schaal. "Nou, die besluitvorming van de KNVB ging op bepaald amateuristische, onzorgvuldige wijze. Achteraf bleken slechts vijf clubs hierover meegepraat te hebben: de topdrie, AZ en Vitesse. Het was ook alleen maar meepraten. Later volgde ineens een besluit vanuit Zeist zonder dat er inhoudelijk over alle voorwaarden is gesproken. Ons is nooit expliciet om instemming gevraagd voor het nieuwe concept voor de Johan Cruijff Schaal. Het is gewoon een voorbeeld van slecht bestuur door de KNVB.”

Hoewel het nieuwe concept niet voor 5 augustus valt terug te draaien en het aantal Vitesse-tickets evenmin uitgebreid lijkt te worden, hoopt De Wit dat de Rotterdamse driehoek de komende weken toch ergens ruimte ziet meer Vitesse-fans toe te laten bij de wedstrijd. „In dit geval zouden wij met 2500 tot 4000 kaarten genoegen nemen. Ja, dat beroep zou ik graag willen doen op de gemeente Rotterdam. Na zo’n geweldig bekersucces in diezelfde Kuip wil je als club graag op volle stoom door naar de volgende prijs. Met steun van je fans. Voor Feyenoord, Ajax en PSV is zo’n Cruijff Schaal misschien geen hoofdprijs, voor Vitesse honderd procent wel.”

Laatste woord niet gezegd

Vitesse-directeur De Wit hoopt met de andere Eredivisie-clubs en de KNVB het nieuwe concept van de voetbalbond snel te evalueren. Daarbij vindt de directeur van Vitesse dat de landskampioen, die de Cruijff Schaal organiseert, per definitie een vastgesteld aantal kaarten moet reserveren voor de bekerwinnaar. "Dat is ook de wens van andere Eredivisieclubs buiten de topdrie. Voor hen is de Cruijff Schaal eveneens een geweldige happening voor de start van een nieuw seizoen en geen oefenwedstrijdje. De topdrie maakt het misschien niet zoveel uit, want die worden eens in de zoveel jaar landskampioen, maar ons perspectief is anders. Sommige directeuren van andere clubs denken er precies zo over dus hierover zal het laatste woord niet zijn gezegd.”

De rondvraag aanstaande maandag tijdens de algemene vergadering betaald voetbal in Zeist is een mooi moment voor directeur De Wit om zijn ongenoegen nog eens duidelijk te maken. „Moet je weten dat ik docent ben geweest bij de Cruyff Institute, daar jaarlijks nog een gastles geef en de KNVB met deze wedstrijd meer verbinding wil zoeken met de Cruyff Foundation. Dan is deze editie met Feyenoord en Vitesse als figurant een valse start.”

Relatie ter discussie

De Wit: „Voor ons als Vitesse gaat dit trouwens meer dan over de Cruijff Schaal alleen; dit gaat over de relatie club-KNVB, iets wat de laatste tijd vaker ter discussie staat.”