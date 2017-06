'Bergtrui is een optie voor Mollema'

Hoe kijk jij naar de rol van Bauke Mollema als meesterknecht?

"Zoals Rafal Majka de laatste drie Tour de Frances heeft gereden bij ons in de ploeg van Tinkoff. Mollema kan in een bergrit mee gaan in een ontsnapping en zo later in dienst rijden voor Alberto. In de eerste week kan hij probleemloos tijd verliezen en hoeft hij geen risico’s te nemen in het gedrang. Dat geeft hem meer vrijheid. De bedoeling is dat Bauke fris is als we het hooggebergte in gaan.”

Majka pakte in 2014 en 2016 de bergtrui en won in drie jaar zelfs drie ritten. Is dat iets waar je met Bauke ook naar kijkt?

"Alles wat je op je weg naar Parijs kunt pakken, is mooi meegenomen. En ja, als iemand een paar keer mee springt, kun je punten sprokkelen voor de bergtrui. Dus voor Mollema is dat misschien wel een optie. En een renner die een etappe wint of in de bollentrui rijdt, krijgt ook weer extra moraal, wat voor de ploeg altijd goed is. Maar onze eerste prioriteit is natuurlijk de gele trui met Alberto.”

Mollema had tijdens de Giro een hematocriet van 37, wat lage bloedwaardes impliceert. Is dat probleem opgelost?

"We hebben geen berichten meer gekregen vanuit de medische staf dat er een probleem is. Bauke heeft goed kunnen rusten. Hij is weer goed. Anders hadden we hem ook niet meegenomen.”

De afgelopen maanden is er geen contact geweest tussen Mollema en Contador. Zie je dat niet als een probleem?

"Nee hoor. Bauke heeft de Giro gereden en die was voor hem teleurstellend. Dan kun je een renner beter ook even met rust laten. In de winter is de rol van Bauke voor deze Tour aan hem voorgelegd en hij heeft daarmee ingestemd. Hij weet wat hem te doen staat en nu in de aanloop gaan we de puntjes op de i zetten.”