„We gaan er vanuit dat Alberto niet genoeg tijd gaat pakken op die aankomsten bergop en in de tijdritten. Dus zullen we iets moeten forceren. Op de meest vreemde dagen proberen aan te vallen, als het niet verwacht wordt.”

Contador heeft zich in aanloop niet echt laten zien. Is hij goed genoeg om mee te doen om de eindzege?

„Hij is heel goed in vorm. Het klopt dat Alberto in de Dauphiné niet zijn ware gezicht heeft laten zien. Hij heeft eigenlijk een beetje anti-Alberto gekoerst. Niet in de aanval geweest of de etappes willen kleuren. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat vorig jaar is gebleken dat in het rood gaan tijdens de Dauphiné zijn weerslag heeft. Destijds moest hij een week herstellen. Maar in de Tour rijdt hij weer om te winnen, hoor.”

