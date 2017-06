Omdat Mulder had bedongen dat hij na twee seizoenen transfervrij zou zijn, profiteert hij op een enorme manier van de toch al (financieel) veel grotere mogelijkheden in Engeland. Bij Swansea wordt hij in een klap miljonair.

Swansea handhaafde zich afgelopen seizoen dankzij een vijftiende plek in de Premier League, een plaats achter het nu door Frank de Boer getrainde Crystal Palace. In Wales treft Mulder zijn vroegere ploeggenoot Leroy Fer aan, met wie hij samenspeelde bij Feyenoord. Ook Mike van der Hoorn (ex-Ajax), Marvin Emnes (ex-Sparta) en de zoon van oud-Feyenoorder Dean Gorré, Kenji, spelen bij Swansea.

Mulder stapte vanmorgen op Schiphol in het vliegtuig naar Cardiff met zijn zaakwaarnemers, de oud-voetballers Patrick van Diemen en Louis Laros (VVCS). De deal wordt in de komende 24 uur beklonken, waarna Swansea de Nederlander direct zal presenteren in Wales.

Mulder weet dat hij bij Swansea moet concurreren met de Poolse nationale keeper Lukasz Fabianski (32), maar aangezien de club elk seizoen een groot aantal duels speelt gaat Mulder zeker speeltijd krijgen. Swansea trachtte Mulder twee jaar geleden na zijn vertrek bij Feyenoord ook al in te lijven, maar Mulder koos toen voor een plek als eerste keeper bij Heerenveen.