Positie KNVB-directeur voorlopig gered

Met de toegift kwam Van der Zee terug op zijn recent gelanceerde voorstel aan de clubs om volgende zomer nog eens acht extra beloftenteams te laten instromen in de Derde Divisie en Hoofdklasse. Dat voorstel schoot de topamateurclubs volledig in het verkeerde keelgat, omdat zij niet zitten wachten op ’Jong-teams’, die geen publiek meenemen, met veelvuldig wisselende selecties spelen en op troosteloze bijvelden hun wedstrijden afwerken. Een opstand dreigde.

„We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog nog zeker niet”, stelt Leon Annokkee, voorzitter van FC Lisse. „Met het opschorten van de extra instroming hebben we in ieder geval tijd gewonnen. Van der Zee moet terug naar de tekentafel, maar eenvoudig zal het daar voor hem niet worden. Duidelijk is wel dat de tijd nog lang niet rijp is om het betaald- en amateurvoetbal bij elkaar te schuiven.”

Als het aan de amateurclubs ligt, verdwijnen uiteindelijk alle beloftenteams uit de voetbalpiramide. De KNVB gaat zich naar eigen zeggen beraden op de ontstane situatie. „Het doel is en blijft dat er een situatie wordt gecreëerd waarmee zowel betaald- als amateurvoetbalclubs kunnen leven. Voor de beloftenteams blijven we samen zoeken naar een goede oplossing voor iedereen”, aldus de voetbalbond.