Onder de naam ’Curacao Tennis Legends’ zullen de leden van de Nederlandse gouden generatie op 23, 24 en 25 november het tegen elkaar opnemen in een bescheiden stadion op een steenworp afstand van de Caribische Zee. Naast Richard Krajicek, Jan Siemerink, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh is ook de kolderieke Fransman Henri Leconte van de partij.

De zesde deelnemer moet nog worden gestrikt. „Dat wordt geen Nederlander maar wel iemand van het kaliber Mats Wilander of Pat Cash”, belooft organisator Eric Kersten. „Jean Julien Rojer, de bekende dubbelaar die van Curaçao afkomstig is, heeft in ieder geval de rol van ambassadeur. Het is nog niet zeker of hij zelf meespeelt omdat hij zich nog kan plaatsen voor de ATP Masters die ook in november worden gehouden.”

Foto: ANP