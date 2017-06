Tour-peloton mopperend en grappend op weg naar de start

Laurens ten Dam, die de komende vier weken de kamer deelt met Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam, moppert er lachend op los op sociale media. De routinier van Team Sunweb maakt zich zorgen, omdat er maar twee potten pindakaas mee zijn genomen én omdat zijn kamergenoot weigert mee te werken aan zijn filmpjes.

Dan Martin

Ook Dan Martin heeft een probleem. "Ik heb maar één broek, omdat AirBerlin mijn koffer kwijt is geraakt", laat de klassementsman van QuickStep weten. "#Dringend."

Jan Bakelants

Jan Bakelants kwam onder vuur te liggen, omdat hij wat grappen maakte over de rondemissen in de Tour. Die vielen bijzonder slecht en daarom bood de Belg zijn excuses aan.

Geraint Thomas

Chris Froome's meesterknecht Geraint Thomas voorziet ook een klein probleem. De Sky-ploeg rijdt dit jaar in een wit tenue wat de Welshman wel bevalt, maar "waarschijnlijk is het grijs voor we in Frankrijk zijn", doelt hij op het regenachtige weer in Duitsland.

Michal Kwiatkowski

Zijn Poolse ploeggenoot Michal Kwiatkowski is ook al erg blij met zijn nieuwe shirt. De renners van de Britse ploeg rijden rond met hun eigen naam prominent op hun rug.

Oliver Naesen

Ook Belgisch kampioen Oliver Naesen kreeg donderdag zijn nieuwe tenue te zien. In tegenstelling tot die van de Nederlandse winnaar Ramon Sinkeldam, zijn bij de Belg de kleuren van zijn land wel prominent aanwezig.