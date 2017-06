Anti-terreurmaatregelen veranderen Wimbledon in vesting

De anti-terreurmaatregelen veranderen de All England Club en de directe omgeving in een vesting. Dat gebeurt uiteraard mede na aanleiding van de recente terreurdaden daden in onder meer Londen en Manchester. Er zijn onder meer wegblokkades en de politie is in grote getale aanwezig in uniform en in burger om de veiligheid van de tennisliefhebbers en spelers te waarborgen.

Volgens politiecommissaris Jo Ewards, verantwoordelijk voor de veiligheid is er een 'veelomvattend plan' opgesteld. "Honderdduizenden mensen komen elk jaar naar dit deel van Zuidwest-Londen om zich te vermaken met de tenniswedstrijden. En dat is precies wat we nu ook willen," tekent de Evening Standard op uit haar mond.