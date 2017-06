Heracles haalt Gladon terug na mislukt Engels avontuur

,,Ik ben blij terug te zijn bij Heracles Almelo. Ik heb vorig jaar met veel mensen binnen de club contact gehouden, het voelt dus alsof ik helemaal niet weg ben geweest. Ik hoop hier weer veel aan spelen toe te komen'', aldus Gladon op de website van Heracles.

Gladon voetbalde eerder bij Sparta Rotterdam en FC Dordrecht. In 2015 maakte hij de overstap naar Heracles. De aanvaller had een belangrijk aandeel in de plaatsing voor deelname aan de Europa League.

,,Met Paul halen we een goede spits in huis, een jongen die de club kent en bij iedereen geliefd is. Daar zijn we content mee'', aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma.