Vitesse legt Matavz voor drie seizoenen vast

"Mijn grootste successen heb ik in Nederland beleefd", zegt Matavz, die in de Eredivisie al uitkwam voor PSV en FC Groningen. "Daarom ben ik blij dat ik nu weer de kans krijg om mijn kwaliteiten hier te laten zien. Ik wil dolgraag deel uitmaken van Vitesse en sta te poppelen om aan te sluiten bij de groep.”

Matavz brak tussen 2007 en 2011 door bij FC Groningen, waarna hij voor zo'n 6 miljoen euro naar PSV verhuisde. In Eindhoven kon de spits de hooggespannen verwachtingen echter niet waarmaken. De Sloveen vertrok na drie jaar en 24 competitiedoelpunten bij PSV en ondertekende toen een vijfjarig contract bij FC Augsburg. Bij de Duitse club wist hij het net moeilijk te vinden. In de Bundesliga kwam hij slechts tot drie doelpunten. Op het tweede niveau bij Nürnberg maakte Matavz er afgelopen seizoen vijf. Tussendoor werd hij ook nog uitgeleend aan Genoa, maar in de Serie A wist Matavz helemaal niet te scoren.

Drive

Matavz is na Thomas Bruns, Thulani Serero en Fankaty Dabo de vierde versterking voor de Arnhemmers. "Na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel hebben we zorgvuldig onze tijd genomen", zegt technisch directeur Mo Allach. "Met Tim halen we een ervaren spits in huis. Hij heeft in verschillende competities en op internationaal niveau gespeeld. Het kenmerkt zijn wil en drive dat hij terugkeert naar de Eredivisie.”

Matavz kwam in beeld bij Vitesse nadat Luc Castaignos en Samuel Armenteros te hoog waren gegrepen voor de bekerwinnaar. Vitesse was na het vertrek van Van Wolfswinkel naar FC Basel nadrukkelijk op zoek naar aanvallende versterkingen. Ook de tweede spits van de Arnhemmers, de Chinees Yuning Zhang, zou op het punt staan te vertrekken. Hij is in beeld bij Werder Bremen.