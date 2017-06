De eredivisie is geen onbekend terrein voor Matavz. De Sloveen droeg eerder al het shirt van FC Groningen en PSV.

Matavz kwam in beeld bij Vitesse nadat Luc Castaignos en Samuel Armenteros te hoog waren gegrepen voor de bekerwinnaar. Vitesse is na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel naar FC Basel op zoek naar aanvallende versterkingen. De tweede spits van de Arnhemmers, de Chinees Zhang Yuning, zou ook op het punt staan te vertrekken. Hij is in beeld bij Werder Bremen.