De 27-jarige Marokkaanse international is geboren in Frankrijk en beleefde zijn doorbraak bij Montpellier, waarmee hij in 2012 verrassend de Franse titel veroverde. Belhanda misdroeg zich vorige maand opzichtig tijdens de oefeninterland tussen Marokko en Oranje (1-2). Hij ontsnapte aan rood bij keiharde overtredingen op Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt.

Belhanda treft bij Galatasaray onder anderen Nigel de Jong en Wesley Sneijder.