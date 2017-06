Ook de Nederlandse enclave bij Slovan Bratislava startte sterk. De Slowaakse ploeg, met vier Nederlanders in de gelederen, won met 4-1 bij Pyunik Yerevan. Verdediger Ruben Ligeon, middenvelder Joeri de Kamps en aanvaller Mitchell Schet begonnen in de basis bij Slovan, dat door de ruime overwinning een prima uitgangspositie heeft om de tweede voorronde te bereiken. Schet werd na een uur vervangen door Lesly de Sa.

AS Trencin

Het Slowaakse AS Trencin, eveneens met vier landgenoten, boekte ook een ruime zege. In eigen huis werd de vloer aangeveegd met Torpedo Kutaisi: 5-1. Desley Ubbink speelde de volle negentig minuten, Achraf El Mahdioui viel in de slotfase in. Rodney en Milton Klooster keken het hele duel vanaf de bank toe.

AEK Larnaca

Hector Hevel, voormalig middenvelder van ADO Den Haag, stond in de basis bij AEK Larnaca, dat met 5-0 won van Lincoln Red Imps FC. Hevel had geen aandeel in de score, maar speelde wel het hele duel.

KÍ

Albert Adu, actief voor KÍ uit de Faeröer, speelde thuis doelpuntloos gelijk tegens het Zweedse AIK. Aanvaller ADu speelde het gehele duel.

Donald

Mitchell Donald, de middenvelder die speelt voor het Servische Crvena Zvezda, stond in de basis bij de ploeg die thuis met 3-1 van het Maltese Floriana won. Donald deed het gehele duel mee.

Flora Tallinn

Arno Pijpers, trainer van het Estse Flora Tallinn, verloor het eerste duel van NK Domzale. In Slovenië ging Pijpers met zijn elftal met 2-0 onderuit.