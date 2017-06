Van Leer door de keuring

De mondelinge afspraken zijn door de juristen op papier gezet en ook het hele ’circus’ eromheen is bijna afgerond. Nieuwe spelers van Ajax moeten bij het tekenen van het contract op de foto met een of meerdere directeuren, worden geïnterviewd voor de clubwebsite en verschijnen voor de camera van Ajax TV.

Als dat allemaal is gelukt, kan het persbericht eruit. En na de keuringsuitslag is dat een kwestie van tijd. Ajax betaalt Roda JC 700.000 euro voor de keeper, die een groot aandeel had in het lijfsbehoud van de Limburgers in de Eredivisie.