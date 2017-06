Gesink: ’Normaal gesproken geen Vuelta'

"Aan de ene kant voelt het een beetje als de gemakkelijke weg, maar gezien de mannen die daar al van onze ploeg starten, kies ik voor iets anders. Met Steven Kruijswijk en George Bennett daar heb je al twee klassementsrenners”, aldus Gesink, die daarmee de kansen om voor ritzeges te gaan, zoals - met succes - vorig jaar kleiner ziet worden.

In dienst rijden

"Dan zal ik toch meer in dienst van hen moeten rijden. Niet dat ik dat niet wil, maar het gaat ook ten koste van de kracht en ruimte om af en toe voor je eigen kans te gaan”, zo ziet Gesink zelf een klassement niet zitten. "Dat is misschien weer iets voor de komende jaren. Het is ook afwachten hoe de Tour verloopt, maar normaal gesproken laat ik de Vuelta schieten.”