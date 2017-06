KNVB biedt amateurs geld om te spelen

Het voorstel van de Derde Divisieclubs ligt bij de KNVB, nadat de voetbalbond woensdag al door het stof ging voor de amateurs toen zij het voor elkaar kreeg dat de instroom van meer beloftenteams in de voetbalpiramide twee jaar werd uitgesteld. Overigens gaan de amateurs voor totale verbanning van beloftenteams uit hun competitie.

Hoofdpijndossier

De beloftenteams in de Derde Divisie zaterdag is het zoveelste hoofdpijndossier op het bord van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Hij redde zijn positie door mee te gaan met het uitstel en bij een gewetensvraag openlijk te verklaren dat hij altijd de belangen van de amateurs voorop zal stellen. Van der Zee werd eerder verweten te veel op het kussen van het betaalde voetbal te liggen.

Om de beloftenteams in de Derde Divisie eerlijk over zaterdag en zondag te verdelen, benaderde Van der Zee afgelopen weekeinde opnieuw diverse zondagclubs om tegen een financiële compensatie en een vergoeding (enkele tienduizenden euro’s) over te stappen naar de zaterdag. Opnieuw tevergeefs.

Compromis

De KNVB heeft nog niet gereageerd op het voorstel van de Derde Divisie zaterdag, maar intussen wel de bekendmaking van het competitieprogramma uitgesteld. Maandag hopen partijen een compromis te sluiten en de competitie-indeling te publiceren.