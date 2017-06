Vitesse-fans nemen juristen in de arm

De bekerwinnaar mag slechts 1200 toeschouwers op 5 augustus meenemen naar De Kuip bij de wedstrijd tegen landskampioen Feyenoord. "We denken eraan om het gelijkheidsbeginsel aan te voeren”, aldus voorzitter Paul Koster.

Bij de KNVB vinden ze het vervelend voor Vitesse. "Maar Vitesse is zelf bij dat proces betrokken geweest om een nieuwe invulling te geven aan die wedstrijd”, weet een woordvoerder van de voetbalbond. "Punt was dat de landskampioen de gastheer zou zijn en het uitvak voor de bekerwinnaar zou zijn.” Vitesse-directeur Joost de Wit erkent dat hij heeft meegesproken. "Zonder dat er sprake was van een besluitvormingsproces.”

Koster benadrukt dat het sowieso onrechtvaardig is voor de Vitesse-supporters wat nu gebeurt. "KNVB-directeur Gijs de Jong riep bij de presentatie van het nieuwe model dat de Johan Cruijff Schaal een feest voor iedereen moest worden en meer van dat soort bla-bla-teksten. Dit is geen feest voor de fan van Vitesse.”

Steen door de ruit

Tegen dat onrecht wil de supportersvereniging graag ageren. "Dat kan je doen door in Zeist stenen door de ruiten te gooien, maar dat doen wij niet. We willen ons laten horen, volgens de geëigende weg en dan eventueel via de rechter”, aldus Koster, die veel steunbetuigingen kreeg van collega-supportersverenigingen uit de Eredivisie en het Supporterscollectief Nederland. "Zelfs Feyenoord-fans lieten weten dit onrechtvaardig te vinden.”

KNVB slap

Sowieso zullen partijen na Feyenoord-Vitesse de nieuwe opzet van de Johan Cruijff Schaal evalueren. De Wit brengt het maandag ook aan de orde tijdens de algemene vergadering betaald voetbal in Zeist. "Ik vind het slap dat de KNVB zich verschuilt achter een evaluatie. Deze beslissing heeft niets met moderne besluitvorming te maken. Als hierover beter was nagedacht door de bond, dan zou het tot een betere beslissing hebben geleid.”