'Ik wil in spoor van Robben en Suarez'

Doan is volgens Japanners een van de twee grootste talenten van de nieuwe generatie Japanse voetballers. En zo zelfverzekerd presenteerde hij zich ook. Hij verraste iedereen bij zijn nieuwe werkgever met de mededeling gezamenlijk te willen doorgroeien naar de Champions League. Toen hij het gelach uit de zaal beantwoordde met een zelfverzekerde grijns en de neus omhoog, bevestigde hij waarom ze in Groningen denken een pareltje in huis te hebben gehaald.

Wegduiken

In veel gevallen zouden Aziaten nog bescheiden wegduiken. Niemand zegt het hardop, maar de betrokkenen vergelijken zijn zelfverzekerde, open en zeer hongerige karakter met dat van de jonge Luis Suarez toen hij naar Groningen kwam. De club huurt hem eerst een jaar van Gamba Osaka, om hem daarna via een forse koopoptie voor nog eens drie jaar te binden.

Daarmee moet hij kunnen aarden in Groningen, waar ze hem direct op Engelse les sturen en hem met een Nederlandse Japanner zeer nauw zullen begeleiden. Hij is tenslotte pas 19 jaar oud en komt van de andere kant van de wereld.

Doortastendheid

Door de doortastendheid van de top van de club en het Groningen-verleden van Suarez en Arjen Robben, heeft Doan - voor wie PSV vorig jaar concreet was - interesse uit Duitsland, Rusland, België en Frankrijk naast zich neergelegd. Dat kwam helemaal los na zijn sterke optreden (drie goals, waarvan twee tegen Italië) op het afgelopen WK onder 20.

"Robben en Suarez zijn hier ook grote spelers geworden”, zegt Doan, die per se rugnummer 25 wilde. "Ik speel nu in dezelfde kleuren als middenvelder Shunsuke Nakamura eerder bij Celtic. Hij droeg daar 25 en was ook linksbenig.”

Podolski

Doan is direct topprioriteit voor de Japanse pers in Nederland. Hij wordt nu al hoger aangeslagen dan A-international Yuki Kobayashi (SC Heerenveen) en Mike Havenaar. Die laatste keert per direct terug naar Japan. Vissel Kobe, dat ook Lukas Podolski contracteerde, neemt de spits voor ongeveer vijf ton over van ADO Den Haag.