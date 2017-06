'Dumoulin het geel? Dat was onrealistisch'

"Het was onrealistisch dat hij hiermee zou strijden om de gele trui”, beklemtoont zijn ploegleider Aike Visbeek. "Tom heeft het afgelopen jaar in zijn trainingen de nadruk op het klimmen gelegd, waardoor hij een ander soort renner is geworden. Een vlakke tijdrit van zo’n 14 kilometer is niet meer zijn ding.”

Te veel van het goede

De combinatie van twee grote rondes achter elkaar voor het klassement rijden was sowieso geen optie. Dat Nairo Quintana als ervaren ronderenner die dubbel aandurft, is een heel ander verhaal. Voor een jonge renner als Dumoulin, 26 jaar oud, is dat nu nog te veel van het goede. "Zeker na zo’n slijtageslag als de afgelopen Giro. We zagen in Zwitserland hoe vermoeid Tom nog was. Dit benadrukt hoe diep hij in de Giro is gegaan”, zegt zijn teammanager Iwan Spekenbrink.

Complete renner

Toch rijst de vraag of de Maastrichtenaar in de toekomst ook de Ronde van Frankrijk kan winnen. "Tom is een complete renner”, accentueert Visbeek. "Hij kan goed klimmen, goed dalen en zich perfect positioneren. In de Giro hebben we gezien dat hij ook mentaal stappen heeft gezet. Ik denk dat hij op dat gebied alleen maar sterker kan worden. Hij heeft nu immers het vertrouwen dat hij een grote ronde daadwerkelijk kan winnen.”