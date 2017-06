Van Emden: 'Die grap is al een paar keer gemaakt'

Gesink kan de eerste dagen nog even rustig aan doen. Donderdag trapte hij in de ochtend twee uurtjes weg, om het laatste deel alleen met Van Emden rond te toeren. "Ik heb Jos wel vaker horen roepen dat de benen niet goed zijn. Meestal is dat bij hem een teken dat het juist wel goed zit.” De 31-jarige Varssevelder geeft er mee aan dat hij gelooft in zijn ploegmaat, die hij tijdens het NK tijdrijden verrassend (derde om vierde) voor bleef.

'Ben je slecht? Dan komt het goed'

"De grap is al een paar keer gemaakt door die gasten”, vervolgt Van Emden. "Wordt er gezegd: ’En Jos, ben je slecht? Mooi, dan komt het wel goed’. Ik weet van mezelf dat de vorm er opeens wel kan zijn, hoor. De ochtend voor het NK op de weg voelde ik me ook belabberd, tijdens de koers bleek op bepaalde momenten dat ik opeens een stuk harder reed dan de rest. Al is een wedstrijd van 230 kilometer waar je in kunt groeien wel iets anders dan 14 kilometer knallen.”

Dood vogeltje

Van Emden weet wat er van hem gevraagd wordt. Hij realiseert zich dat in ieder geval twee van zijn belangrijkste concurrenten, Tom Dumoulin en Rohan Dennis, ontbreken. "Ja, ik weet heus wel dat dit één van de weinige, of misschien wel de enige kans voor mij is om ooit de gele trui in de Tour te pakken. Oké, het kán. Ik wil in ieder geval ontkrachten dat ik een dood vogeltje ben.”