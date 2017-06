Megatransfer Aké - Trots Bournemouth breekt clubrecord

Aké, die eerder op huurbasis speelde bij Bournemouth, tekende een contract tot 2022 bij de nummer negen van de Premier League.

"Ik heb het hier heel erg naar mijn zin gehad, dus ik ben blij dat ik terug ben", aldus de twee-voudig international. "De fans hebben nog niet het beste van mijn gezien. Ik leg de lat altijd hoog, dus ik weet dat er nog veel zaken zijn die ik kan verbeteren."

"Nathan is een geweldige jonge speler met een uitstekende instelling", laat FC Bournemouth-manager Eddie Howe weten. "Hij heeft een prachtige toekomst voor zich en ik ben erg blij dat hij hi er weer is."

Bournemouth legde eerder deze maand al de Engelse international Jermain Defoe vast.