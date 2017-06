FC Utrecht 'trots' op transfer Amrabat naar Feyenoord

"Ik ben ontzettend blij en heel trots dat ik het shirt van Feyenoord mag dragen", reageerde Amrabat (20) zelf. De Rotterdammers maken minimaal vier miljoen euro over naar Utrecht.

“Sofyan heeft afgelopen seizoen zijn kans in het eerste elftal gepakt en zich vervolgens in rap tempo doorontwikkeld”, aldus technisch manager Erik ten Hag. “Zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko was een kroon op het werk. De stap naar Feyenoord ziet Sofyan als een goede volgende in zijn loopbaan. Ik heb er vertrouwen in dat hij slaagt in zijn missie in De Kuip en we kunnen er bij FC Utrecht trots op zijn dat we andermaal laten zien dat we talenten ontwikkelen voor de nationale en internationale top.”

Martin van Geel

Technisch directeur Martin van Geel is blij dat Feyenoord erin is geslaagd Amrabat aan te trekken. ‘Sofyan is een zeer talentvolle speler, met naast voetballende ook grote fysieke kwaliteiten. Mede daarom is hij een speler die bij Feyenoord past. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde is voor onze selectie en in de toekomst nog een enorme groei kan doormaken.’

Ook Nordin Amrabat, de ervaren broer van Sofyan, sprak van 'een prachtstap'.