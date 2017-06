Van Emden moet tijd neerzetten voor andere toppers in tijdrit

Vier minuten nadat de Sloveen in Nederlandse dienst is vertrokken gaat een grote concurrent in de strijd tegen de klok van start, de Duitser Tony Martin. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden hoopt voor eigen publiek de gele trui te veroveren.

Traditioneel start de tourwinnaar van de vorige editie, Chris Froome, als laatste. Om 18.32 uur rijdt de Brit van het startpodium voor een plek op het erepodium. De Fransman Elie Gesbert start om 15.15 uur als eerste.

De coureurs rijden een parcours dat langs en over de Rijn voert en ook de befaamde winkelstraat Königsallee aandoet. De vrees is dat het zaterdag flink gaat regenen in Düsseldorf.