premium

Start Eredivisie uurtje eerder om vuurwerkshow

40 min geleden ANP

De start van de eredivisie is met een uur vervroegd. ADO Den Haag en FC Utrecht trappen vrijdagavond 11 augustus om 19.00 uur het eredivisieseizoen 2017/2018 af in het Cars Jeans Stadion. Oorspronkelijk was het tijdstip 20.00 uur maar vanwege het Internationaal Vuurwerk Festival in Scheveningen is de aftrap een uur eerder, melden beide clubs vrijdag.